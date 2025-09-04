В інтерв’ю сайту «Український футбол» центральний оборонець Чорноморця Ярослав Ракицький відверто розповів про ставлення до гри в Першій лізі, а також висловився про повернення Євгена Хачеріді у професійний футбол.

«Моя головна задача – допомагати команді. Голо чи не голом – як вийде. Я все робитиму для того, щоб наші нападники забивали. Скільки зможу, стільки й буду там колупатимуться на колінах, на дупі, в підкатах. Головне, щоб ми вигравали. Я нічого не соромлюся, я нікому нічого не пред'являю.

Хтось скаже, що вік… А я не вважаю, що я там якийсь старий, чи Женя Хачеріді. Навпаки: маючи такий досвід, ми повинні передавати його молодим хлопцям, мотивувати їх. Власне, цим ми і займаємося.

Сам Женя – дуже хороша людина. Він дуже якісний футболіст був. І навіть зараз, на наших тренуваннях, у другому таймі матчу з ЮКСА (1:0), він довів, що перебуває дійсно у дуже хорошій формі. Повірте, Хачеріді нам ой як допоможе! І ті, хто там вважає, що він старий, чи я старий…Ні, хлопці. Ми з нашим досвідом допомагатимемо Чорноморцю. І Женя саме тому й прийшов, бо ще має амбіції грати у футбол, а також тому, що він хоче і може бути корисним для нашої команди».