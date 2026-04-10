Сергій Разумовський

Туринський Ювентус офіційно продовжив контракт із головним тренером Лучано Спаллетті. Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода з досвідченим італійським фахівцем розрахована до середини 2028 року. У клубі таким чином підтвердили довіру до тренера, який очолив команду вже по ходу сезону.

Після приходу Спаллетті Ювентусу вдалося стабілізувати результати після невдалого старту кампанії. На цей момент туринці посідають п’яте місце в турнірній таблиці та відстають від зони топ-4 лише на одне очко.

Лучано Спаллетті має великий тренерський досвід у Серії А. Раніше він працював із Наполі, Інтером та Ромою.

