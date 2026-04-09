Володимир Кириченко

Мілан і Ювентус зверталися за інформацією щодо нападника Барселони Роберта Левандовського. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Обидва клуби відстежують ситуацію навколо поляка і можуть активізуватися у разі, якщо він вирішить залишити каталонський клуб на правах вільного агента.

Наразі жодна зі сторін не робила офіційних пропозицій. Водночас інтерес до гравця залишається предметним, попри його високу заробітну плату.

#ACMilan and #Juventus are among the clubs which have asked info for Robert #Lewandowski. #Milan and #Juve are at the window, if the striker decides to leave #Barça as a free agent. No official bids yet, but just a genuine interest despite Lewa has a very high salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 8, 2026

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 8 млн євро. Його контракт з Барселоною діє до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб готовий запропонувати Роберту угоду терміном на один рік.

Новий контракт може передбачати зниження фіксованої заробітної плати, водночас значна частина доходу гравця формуватиметься за рахунок бонусів, залежних від кількості матчів і результативних дій.

Цього сезону Левандовський забив 17 голів та оформив 1 асист в 38 матчах.

