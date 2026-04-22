Ліам Росеньйор звільнений із Челсі. Хто рятуватиме команду Мудрика?
Сині вперше з 1912 року програли п’ять ігор чемпіонату поспіль без жодного забитого гола
близько 2 годин тому
Лондонський Челсі офіційно оголосив про розірвання контракту з головним тренером Ліамом Росеньйором. 41-річний фахівець очолював команду з січня 2026 року, змінивши на посаді Енцо Мареску.
Причиною звільнення стали незадовільні результати: сині програли п’ять останніх матчів АПЛ. Клуб оновив антирекорд 114-річної давнини, вперше з 1912 року програвши п’ять ігор чемпіонату поспіль без жодного забитого гола.
До кінця сезону виконувачем обов’язків головного тренера призначено Калума Макфарлейна.
Наразі Челсі посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 48 очок.
Брайтон розгромив Челсі та обійшов лондонців у турнірній таблиці АПЛ.
Поділитись