Сергій Разумовський

Динамо поступилося ПАОК у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь грецької команди, яка за підсумками двох зустрічей здобула перемогу та продовжила боротьбу в турнірі.

Попри невдалий результат, цей матч запам’ятався дебютом новачка київського клубу П’єра Мунгенге. Французький футболіст з’явився на полі на 86-й хвилині, замінивши Джастіна Лонвейка. Таким чином, нападник уперше зіграв за Динамо в офіційному матчі та розпочав свій виступ у складі української команди.

Мунгенге також увійшов в історію клубу завдяки віковому досягненню. У 18 років він став наймолодшим легіонером Динамо, який виходив на поле в єврокубкових турнірах. Попередній рекорд належав Айїлі Юссуфу. Нігерійський футболіст дебютував у складі киян у матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2004/05 проти Роми, коли йому було 19 років і 316 днів. Та зустріч завершилася технічною перемогою Динамо з рахунком 3:0.

Окрім цього, П’єр Мунгенге став першим футболістом 2008 року народження, який зіграв за Динамо в офіційному поєдинку незалежно від турніру. Його поява на полі стала важливою подією не лише для самого гравця, а й для клубної статистики.

До київської команди француз приєднався влітку. Мунгенге перебрався до Динамо на правах вільного агента після виступів у системі ПСЖ. Тепер нападник отримав можливість розвивати кар’єру в Україні та поступово здобувати місце в основній команді київського клубу.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Карабахом у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.