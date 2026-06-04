Сергій Разумовський

Ліверпуль офіційно призначив Андоні Іраолу новим головним тренером першої команди. Про це повідомила пресслужба червоних.

У клубі підтвердили прихід 43-річного іспанського фахівця, однак наразі не розкрили подробиць підписаної угоди. Термін контракту, фінансові умови співпраці та склад тренерського штабу Іраоли поки залишаються невідомими.

До переходу в Ліверпуль Іраола працював у Борнмуті, який очолював із 2023 року. Саме в цій команді іспанський тренер співпрацював із захисником збірної України Іллею Забарним. Українець був одним із важливих гравців оборонної лінії команди, а його прогрес під керівництвом Іраоли неодноразово привертав увагу інших клубів.

Перед роботою в англійській Прем’єр-лізі Іраола встиг отримати тренерський досвід у кількох інших командах. Зокрема, він очолював кіпрський АЕК, іспанський Мірандес, а також Райо Вальєкано. Саме робота в Іспанії допомогла фахівцю заявити про себе як про перспективного тренера з чіткими ігровими принципами та сучасним підходом до побудови команди.

На посаді головного тренера Ліверпуля Іраола замінив Арне Слота. Нідерландський фахівець раніше залишив клуб після невдалого для мерсисайдців сезону, який команда завершила без здобутих трофеїв.

Також раніше повідомлялося, що Іраола зацікавлений у возз’єднанні з Іллею Забарним уже в Ліверпулі. За інформацією ЗМІ, новий наставник червоних хотів би бачити українського захисника у своїй команді та може ініціювати його трансфер із ПСЖ.