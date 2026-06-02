Сергій Разумовський

Український захисник Ілля Забарний може залишити ПСЖ і повернутися до англійського футболу. За інформацією журналіста Дейва Окопа, інтерес до гравця збірної України проявляє Ліверпуль, який розглядає можливість його підписання.

Поки потенційний трансфер перебуває на початковій стадії: між сторонами відбувся лише попередній обмін думками, до повноцінних переговорів справа ще не дійшла. Ліверпуль вивчає ситуацію навколо 23-річного оборонця, а ПСЖ не виключає його продажу, хоча не готовий відпускати футболіста дешево. Минулого літа парижани придбали Забарного в Борнмута за 63 млн євро, тому у разі трансферу розраховуватимуть щонайменше повернути витрачені кошти.

Однією з причин можливого переходу називають статус українця в команді Луїса Енріке. Забарний не повністю задоволений своєю роллю, адже не має гарантованого місця в основному складі. У Лізі 1 він отримував достатньо практики: провів 28 матчів, 26 із них — у старті. Водночас у Лізі чемпіонів його роль була значно меншою: лише сім матчів і 213 хвилин. У плей-оф він жодного разу не виходив у стартовому складі, а у фіналі з’явився на полі тільки наприкінці додаткового часу.

Важливим фактором може стати й тренерське питання в Ліверпулі. Повідомляється, що клуб може очолити Андоні Іраола, який добре знає Забарного за спільною роботою в Борнмуті. Саме під керівництвом іспанця українець провів важливий етап кар’єри в АПЛ, адаптувався до інтенсивного футболу та зарекомендував себе як надійний центральний захисник.

Забарний перейшов до ПСЖ влітку 2025 року після двох із половиною сезонів у Борнмуті. Його перший рік у Франції був успішним командно: він став чемпіоном Франції та переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Забарний — четвертий українець, який виграв Лігу чемпіонів.