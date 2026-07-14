Сергій Разумовський

24-річний англійський вінгер Мейсон Ґрінвуд офіційно залишив Марсель і продовжить кар’єру у Фенербахче. Про перехід футболіста повідомив пресслужба турецького клубу.

За інформацією Фенербахче, сума трансферу склала 39 мільйонів євро. Марсель отримає цю суму не одним платежем, а трьома рівними частинами протягом наступних трьох років.

Контракт Ґрінвуда з турецьким клубом розрахований на чотири сезони. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що зарплата англійського вінгера у Фенербахче становитиме близько 10 мільйонів євро на рік чистими.

Ґрінвуд став гравцем Марселя влітку 2024 року, коли французький клуб придбав його у Манчестер Юнайтед за 26 мільйонів євро. У Франції футболіст провів результативний сезон і швидко став одним із лідерів атакувальної лінії команди.

У попередній кампанії англієць зіграв 45 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 26 забитих м’ячів та 11 результативних передач. Завдяки такій статистиці Ґрінвуд привернув увагу інших клубів і в підсумку перейшов до Фенербахче.

Таким чином, Марсель заробив на продажу гравця 13 мільйонів євро різниці порівняно із сумою, яку заплатив за нього Манчестер Юнайтед у 2024 році. Для Фенербахче цей трансфер став одним із найгучніших підсилень перед новим сезоном.

Раніше повідомлялося, що вінгер збірної України Олексій Гуцуляк цікавий клубам Туреччини.