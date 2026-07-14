Павло Василенко

Вінгер Олексій Гуцуляк, який цього літа припинив співпрацю із житомирським Поліссям, може опинитися в одному із клубів чемпіонату Туреччини. Про це повідомляє Fikret.

Зокрема, зовсім нещодавно для українського футболіста з'явився варіант із Коджаеліспором, адже керівництво клубу готове задовольнити фінансові запити гравця національної збірної і запропонувати йому високу зарплату.

Наразі відомо, що представники Олексія вже проводять перемовини з Коджаеліспором, але клубу доведеться конкурувати з іншими бажаючими підписати Гуцуляка у своїй країні.

Йдеться про те, що у турецькій Суперлізі інтерес до вінгера також проявляють Коньяспор і Чорум Беледієспор. Всі ці команди наступного сезону будуть виступати в елітному дивізіоні.

Очікується, що Олексій Гуцуляк готовий продовжити кар'єру в Туреччині, адже місцеві власники клубів можуть задовільнити його фінансові запити.