Володимир Кириченко

Колишній захисник збірної України Сергій Кривцов прокоментував запуск своєї футбольної агенції Vector Sports Management.

Чи означає запуск цього проєкту, що із професійною карʼєрою гравця ви прощаєтеся? Чи ймовірність побачити вас на полі як гравця ще зберігається?

«Так. Можна сказати, що з сьогоднішнього дня, із запуском нашої агенції, Сергій Кривцов не є професійним футболістом».

34-річний вихованець запорізького Металурга протягом карʼєри також виступав за Шахтар і Інтер Маямі. В його активі 34 матчі за збірну України.

Останній матч він провів у складі американського клубу проти Нью-Інґленд Революшн (6:2) у жовтні 2024 року.

