Павло Василенко

Футбольна асоціація Чорногорії офіційно оголосила про призначення місцевої легенди Мірко Вучинича новим головним тренером національної збірної країни. Він замінить звільненого Роберта Просінечкі, асистентом якого він раніше був.

Протягом своєї футбольної кар'єри 41-річний Вучинич грав переважно в Італії, де зіграв понад 400 матчів за команди Лечче, Рома та Ювентус, а його останнім клубом була Аль-Джазіра з ОАЕ.

За збірну Чорногорії колишній нападник зіграв 46 матчів, забивши 17 голів і зробивши 6 результативних передач.