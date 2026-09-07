Олег Лужний офіційно став головним тренером юнацької збірної України U-19. Про призначення повідомила пресслужба Української асоціації футболу. Раніше цю інформацію вже підтверджував сам фахівець , однак тепер його статус отримав офіційне підтвердження з боку УАФ.

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Найближчим часом на нового наставника очікує перше випробування. Дебют Лужного на чолі української команди запланований на 24 вересня – цього дня збірна проведе товариський матч проти однолітків зі Швеції.

Перед міжнародними поєдинками українські футболісти пройдуть навчально-тренувальний збір. Підготовка відбудеться в межах турніру в Іспанії, де команда U-19 зіграє одразу три контрольні зустрічі.

Першим суперником українців стане збірна Швеції. Матч запланований на 24 вересня. Через три дні, 27 вересня, команда Лужного зустрінеться з Німеччиною, а завершить виступи на турнірі поєдинком проти Шотландії 30 вересня.

Ці матчі стануть для тренерського штабу можливістю оцінити готовність футболістів, перевірити різні тактичні варіанти та визначити основний склад перед офіційними зустрічами. Для самих гравців збір в Іспанії стане шансом проявити себе перед важливим відрізком сезону.

У листопаді Україна U-19 продовжить боротьбу в кваліфікації до чемпіонату Європи-2027. На другому груповому етапі суперниками команди стануть Італія, Ізраїль і Румунія.

Розклад кваліфікаційних матчів наразі ще узгоджується. За підсумками групового етапу до третього, фінального раунду відбору пройдуть три найкращі збірні. Тож українській команді необхідно посісти якомога вище місце у своїй групі, аби зберегти шанси на вихід до наступної стадії.