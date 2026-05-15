Сергій Разумовський

Дженоа офіційно підтвердила, що український півзахисник Руслан Маліновський залишить команду після завершення поточного сезону. Генуезький клуб опублікував прощальне повідомлення у своїх соціальних мережах, подякувавши футболісту за період, проведений у складі червоно-синіх.

У клубі зазначили, що Маліновський став частиною важливої історії Дженоа та пережив разом із командою яскравий етап. Представники італійського клубу наголосили, що відданість українця, його професійне ставлення та любов до клубних кольорів залишаться у пам’яті вболівальників незалежно від результатів і складних моментів, які траплялися протягом цього періоду.

Також у Дженоа підкреслили, що клуб тепло прощається з Маліновським і сподівається подарувати йому належні овації на домашньому стадіоні.

Дякуємо, Руслане, за цю прекрасну пригоду, прожиту з червоним і синім кольорами, ніби вшитими в шкіру. У радості й у важкі часи твоя мужність і любов до футболки клубу залишаться незабутніми. Уся Дженоа передає тобі теплі вітання й готовий влаштувати тобі овацію стоячи в місці, яке за ці роки було — і залишатиметься на довгі роки — твоїм домом. Від початку — назавжди. ❤️💙 ФК Дженоа

Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation… pic.twitter.com/uSckeMDBjZ — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 15, 2026

Маліновський залишить Дженоа після закінчення сезону, оскільки його чинний контракт з італійським клубом діє лише до 30 червня. Наступним клубом футболіста збірної України, як повідомляють у медіа, стане турецький Трабзонспор.

За наявною інформацією, сторони мають підписати контракт, розрахований на три роки. У складі Трабзонспора вже виступають українці Олександр Зубков та Арсеній Батагов, тому в разі переходу Маліновський може приєднатися до своїх співвітчизників у чемпіонаті Туреччини.

Руслан Маліновський захищав кольори Дженоа з 2023 року. За цей час український хавбек провів за генуезький клуб 74 матчі у всіх турнірах, забив 10 м’ячів і віддав 8 результативних передач.