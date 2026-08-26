Сергій Разумовський

Опорний півзахисник Лілля Аюб Буадді перейшов до Манчестер Сіті. Про трансфер офіційно повідомила пресслужба англійського клубу.

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

Контракт із 18-річним марокканцем розрахований на п’ять років. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гарантована сума переходу становитиме 95 мільйонів євро, ще п'ять мільйонів можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

Буадді є вихованцем Лілля. Він дебютував за першу команду французького клубу в сезоні-2023/24, коли йому було лише 16 років.

У сезоні-2025/26 марокканський півзахисник провів 42 матчі в усіх турнірах і віддав одну результативну передачу. Попри юний вік, Буадді вже встиг закріпитися в основному складі «догів» і привернути увагу провідних європейських клубів.

Футболіст також виступає за національну збірну Марокко. На чемпіонаті світу-2026 він провів п’ять із шести матчів команди, щоразу виходячи у стартовому складі.

Марокканці дійшли до чвертьфіналу світової першості. Виступи Буадді на міжнародному рівні додатково підтвердили його статус одного з найперспективніших молодих опорних півзахисників світового футболу.