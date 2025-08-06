Легендарний півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер підписав контракт з клубом МЛС Ванкувер Вайткепс (Канада). Про це повідомила пресслужба канадського клубу.

35-річний німець приєднався до нової команди на правах вільного агента після завершення клубного чемпіонату світу-2025, за підсумками якого він попрощався з Баварією, в якій провів 25 років. Угода чинна до кінця 2025 року й передбачає опцію продовження ще на сезон.

За час виступів у складі мюнхенського клубу Томас Мюллер провів 756 матчів, у яких забив 250 голів і віддав 276 результативних передач. Разом із Баварією він 13 разів вигравав чемпіонат Німеччини, шість разів Кубок і вісім разів Суперкубок країни. Крім того, двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубного чемпіонату світу.

У сезоні 2024/25 Мюллер провів 49 матчів, у яких забив 8 м’ячів і віддав 8 гольових передач. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 6 мільйонів євро.