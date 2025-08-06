Хавбек збірної України забив у ворота Японії. Відео
Маліновський майстерно реалізував пенальті, відкривши рахунок
близько 1 години тому
Контрольний матч між італійською Дженоа та студентською збірною Японії завершився нічиєю 1:1. Поєдинок виявився напруженим і рівним, але приніс багато корисної інформації для штабу Вієйри. Попри спеку та обмежений склад, італійці діяли активніше в атаці й створили більше моментів, хоча реалізація залишала бажати кращого. Японці ж, хоч і поступалися в кількості моментів, під кінець матчу виглядали свіжішими й змогли нав’язати високий темп, змусивши воротарів Дженоа не раз демонструвати майстерність.
Єдиний гол «грифонів» у першому таймі забив Маліновський, реалізувавши пенальті на 21-й хвилині після кількох небезпечних атак Коломбо, Торсбі та самого українця. У відповідь японці зрівняли рахунок на 33-й хвилині завдяки точному пасу й влучному завершенню Шиноди. У другому таймі, попри численні заміни, Дженоа продовжувала шукати переможний м’яч (моменти мали Маліновський, Вентуріно, двічі Екубан), однак студенти з Японії зуміли зберегти рівновагу завдяки швидкості, пресингу та дисципліні.
До вашої уваги огляд матчу.
Контрольний матч
Дженоа – Студентська збірна Японії 1:1
Голи: Маліновський, 21 (пен.) – Шинода, 33
Раніше асист Маліновського приніс перемогу Дженоа над Мантовою.
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