Сергій Стаднюк

Контрольний матч між італійською Дженоа та студентською збірною Японії завершився нічиєю 1:1. Поєдинок виявився напруженим і рівним, але приніс багато корисної інформації для штабу Вієйри. Попри спеку та обмежений склад, італійці діяли активніше в атаці й створили більше моментів, хоча реалізація залишала бажати кращого. Японці ж, хоч і поступалися в кількості моментів, під кінець матчу виглядали свіжішими й змогли нав’язати високий темп, змусивши воротарів Дженоа не раз демонструвати майстерність.

Єдиний гол «грифонів» у першому таймі забив Маліновський, реалізувавши пенальті на 21-й хвилині після кількох небезпечних атак Коломбо, Торсбі та самого українця. У відповідь японці зрівняли рахунок на 33-й хвилині завдяки точному пасу й влучному завершенню Шиноди. У другому таймі, попри численні заміни, Дженоа продовжувала шукати переможний м’яч (моменти мали Маліновський, Вентуріно, двічі Екубан), однак студенти з Японії зуміли зберегти рівновагу завдяки швидкості, пресингу та дисципліні.

До вашої уваги огляд матчу.

Контрольний матч

Дженоа – Студентська збірна Японії 1:1

Голи: Маліновський, 21 (пен.) – Шинода, 33

Раніше асист Маліновського приніс перемогу Дженоа над Мантовою.