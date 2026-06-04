Сергій Разумовський

Наполі офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Антоніо Конте та членами його тренерського штабу. Відповідну заяву опублікувала пресслужба неаполітанського клубу.

Як повідомляється, рішення про розставання було ухвалене за взаємною згодою сторін. Клуб і наставник домовилися достроково припинити дію чинних контрактів, не чекаючи їхнього завершення. Таким чином, період роботи Конте на чолі Наполі добіг кінця після двох сезонів.

Італійський фахівець очолив команду в непростий для клубу момент, однак зумів швидко вплинути на результати та повернути Наполі до боротьби за найвищі місця. Найбільшим досягненням Конте в Неаполі став чемпіонський титул Серії А у сезоні-2024/25. Це «Скудетто» стало четвертим в історії клубу та одним із найважливіших успіхів команди за останні роки.

Крім перемоги в чемпіонаті Італії, під керівництвом Конте Наполі також здобув Суперкубок Італії у грудні 2025 року. Цей трофей став ще одним підтвердженням результативної роботи тренерського штабу та конкурентоспроможності команди на внутрішній арені.

У своїй офіційній заяві Наполі подякував Антоніо Конте та його помічникам за професіоналізм, відданість роботі й внесок у розвиток команди. У клубі окремо відзначили роль тренерського штабу в досягнутих результатах і побажали фахівцям успіхів у подальшій кар’єрі.

Після відходу Конте Наполі доведеться визначитися з новим головним тренером, який продовжить роботу з командою та готуватиме її до наступного сезону.

Трансфер оформлено: Наполі викупив форварда Манчестер Юнайтед після виходу в Лігу чемпіонів.