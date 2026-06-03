Павло Василенко

Манчестер Юнайтед продав нападника. Расмус Хойлунд став повноцінним гравцем Наполі.

Минулого року Хойлунд перейшов до Наполі в оренду на один рік з Манчестер Юнайтед. Угода між клубами містила незвичайний пункт.

Очікувалося, що Наполі буде зобов'язаний купити 23-річного данця після потрапляння до Ліги чемпіонів. Неаполітанці виконали цей критерій за підсумками сезону.

Згідно з попередніми повідомленнями інсайдера Фабріціо Романо, оренда Хойлунда становила 6 мільйонів євро, тоді як повноцінний трансфер коштував 44 мільйони євро.

23-річний данець підписав п'ятирічний контракт. Минулого сезону він зіграв 44 матчі, забив 16 голів і віддав вісім результативних передач.

Хойлунд також грав у минулому за Копенгаген, Штурм Грац та Аталанту. Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед узгодив перехід хавбека Аталанти.