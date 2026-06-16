Офіційно: Рубен Аморім став головним тренером Мілана
Керівництво італійського клубу розраховує, що тренер поставить команді сучасний домінантний стиль
43 хвилини томуПідписатися в
Португальський фахівець Рубен Аморім став новим головним тренером італійського Мілана. Про це повідомляє офіційний сайт «россонері».
Власник клубу та засновник компанії RedBird Capital Partners Джеррі Кардінале прокоментував це призначення, зазначивши, що тактичний підхід та філософія молодого наставника повністю відповідають вектору розвитку італійського гранда.
Ми стежили за Рубеном роками, його робота в Спортінгу справила на нас величезне враження і відображає той стиль гри, який ми шукаємо. Він один із найпідготовленіших та найноваторськіших тренерів нового європейського покоління — молодий, амбітний, із сучасним футбольним стилем, що визначається домінуванням у володінні м'ячем, сучасною системою пресингу та чітким тактичним підходом.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Рубена Аморіма був англійський Манчестер Юнайтед.
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