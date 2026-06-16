Динамо дізналося суперника у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
Біло-сині зустрінуться з румунським клубом Університатя
близько 1 години томуПідписатися в
Київське Динамо дізналося першого суперника у Лізі Європи сезону 2026/27. За результатами жеребкування у швейцарському Ньоні, володар Кубка України у першому раунді відбору зустрінеться з румунським клубом Університатя.
Перший поєдинок проведе Динамо на умовно домашній арені 9 липня, а матч-відповідь відбудеться 16 липня в Румунії.
Для виходу до основного етапу Ліги Європи киянам необхідно подолати чотири раунди кваліфікації. У разі поразки на будь-якій стадії відбору українська команда перейде до Ліги конференцій.
Динамо назвало стадіон, де буде проводити матчі єврокубків сезону 2026/27.