Денис Сєдашов

Відомий український тренер та колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко поділився думками щодо можливого поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та тимчасовим чемпіоном за версією WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО). Слова наводить vRINGe.

Фахівець переконаний, що стилістично німецький боксер є цілком зрозумілим опонентом для українського абсолюта, оскільки покладається на техніку, а не на силове протистояння.

Кабаєл трохи іншого плану. Більш розумний боксер. Грамотний. У нього є боксерський IQ. Безглуздого навалу не буде. Можливо, Усику навпаки буде зручніше. Все ж таки стилі роблять бої. З Кабаєлом, думаю, все буде набагато простіше з боксерської точки зору. Вони обидва — боксери. Усик розуміє, звідки суперник буде працювати, як він буде працювати. А з Верховеном, можливо, виникла якась незрозумілість. Чісора показував, як боксувати з Усиком. У нього були хороші моменти. Силовий стиль, щоб бути ближче. Брудний, силовий бокс. А, наприклад, Кабаєл... Силовий, брудний бокс — це не його стиль. Тому думаю, що Усику з Кабаєлом буде легше. Він буде розуміти, що робить Кабаєл. Він швидше його «прочитає», вивчить його дії. В'ячеслав Сенченко

Нагадаємо, раніше Агіт Кабаєл заявив, що його команда чекає на фінальну відповідь від сторони Олександра Усика щодо організації спільного бою.