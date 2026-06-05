Павло Василенко

Рафаел Леау шукає новий клуб. Португалець оголосив про намір покинути Мілан. La Gazzetta dello Sport повідомляє, що вінгера запропонували чемпіону Англійської Прем'єр-ліги Арсеналу.

Леау був ключовим гравцем Мілана протягом останніх семи років, вигравши один титул Серії А. Однак минулий сезон не був успішним ні для клубу, ні для гравця. Після невдалої спроби кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, вінгер оголосив про своє бажання змінити обстановку. Россонері не будуть проти його відходу, але їм потрібна тверда пропозиція щодо 26-річного гравця.

Італійські ЗМІ стверджують, що Мілан оцінив Леау в 50 мільйонів євро. Наразі єдина пропозиція, яку він отримав, надходить від Галатасарая. Цей варіант малоймовірний, оскільки гравець хоче грати у топ-чемпіонаті.

За даними La Gazzetta dello Sport, Манчестер Юнайтед все ще в боротьбі за нього. Крім того, агенти гравця запропонували послуги свого клієнта чемпіонам Англії. Арсенал шукає нового лівого вінгера, тому це була б чудова можливість для них посилити свій склад. Перший контакт відбувся деякий час тому, але з того часу переговори не просунулися.

Однак, схоже, що Прем'єр-ліга є найімовірнішим сценарієм для майбутнього португальського гравця півзахисників. Леау ще не грав в Англії. До приєднання до Мілана він виступав за Лілль та Спортінг. Як гравець Мілана, він провів 291 матч, забив 80 голів і віддав 65 результативних передач.