Сергій Разумовський

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний через пресслужбу клубу повідомив, що залишить свою посаду після завершення поточного сезону. Наставник пояснив, що термін дії його контракту добігає кінця, а продовжувати угоду він не планує. Рішення він називає надзвичайно складним, утім підкреслює, що воно продиктоване насамперед сімейними обставинами: після тривалих роздумів він обрав пріоритет родини, яка роками підтримувала його, але часто відчувала брак його присутності поруч.

Чорний висловив сподівання, що такий крок буде корисним і для нього з близькими, і для клубу. Він нагадав про спільний шлях із Черніговом — від етапу аматорського футболу до історичного виходу у фінал Кубка України цього сезону. Окремо він згадав перші матчі команди на професійному рівні, здобуття бронзових медалей у Другій лізі, болісне пониження з Першої ліги та подальше повернення, яке дало новий імпульс розвитку колективу.

Поточна кубкова кампанія, на його думку, стала яскравою сторінкою, що назавжди залишиться у пам’яті. Чорний наголосив, що постійно відчував підтримку керівництва клубу та вболівальників, і подякував усім, хто був поруч у найскладніші моменти.

Він підкреслив, що мав нагоду працювати з чудовими футболістами, багато з яких стали для нього справжніми друзями. Окремі слова вдячності він адресував своєму тренерському штабу — професіоналам, із якими крок за кроком вибудовував команду. За його словами, йдеться не про остаточне прощання, а радше про паузу, адже він зберігає теплі почуття до клубу і вважає Чернігів частиною свого життя.

Разом із цим Чорний підкреслив, що йде з посади з великим пієтетом до всіх, хто причетний до діяльності Чернігова, і сприймає майбутнє як можливість для обох сторін рухатися вперед. Він заявив, що завжди залишатиметься відданим клубу на емоційному рівні, а його серце й надалі буде з рідною командою.

43-річний фахівець очолив Чернігів у квітні 2021 року. За цей період команда двічі підвищувалася до Першої ліги, а в нинішньому сезоні дісталася фіналу Кубка України, де поступилася Динамо з рахунком 1:3. У чемпіонаті Чернігів фінішував на 13-й позиції.

У чернігівському клубі додали, що Чорний перейде на посаду спортивного директора.