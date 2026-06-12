Сергій Разумовський

Жирона офіційно оголосила про перехід українського форварда Олександра Пищура. 21-річний нападник перебрався до іспанського клубу з угорського Дьора, про що повідомила пресслужба каталонців.

Угода українця з Жироною розрахована на тривалий термін — до літа 2031 року. За даними ЗМІ, каталонці заплатили Дьору за трансфер нападника близько одного мільйона євро. При цьому Transfermarkt наразі оцінює ринкову вартість українського футболіста у 350 тисяч євро.

Окремо варто відзначити антропометрію новачка каталонців: зріст Пищура становить 204 сантиметри, що робить його класичним таранним нападником і потенційно важливою опцією для гри у штрафному майданчику.

У сезоні-2025/26 Пищур зіграв 36 матчів на клубному рівні. У цих поєдинках форвард відзначився п’ятьма забитими м’ячами та двома асистами.

Минулий сезон для Жирони склався невдало. Команда набрала 41 очко у 38 турах чемпіонату Іспанії, фінішувала 19-ю в таблиці Ла Ліги та за підсумками кампанії втратила місце в елітному дивізіоні.