Сергій Разумовський

Захисник Василь Кравець став новачком Зорі та розпочне сезон-2026/2027 разом із командою. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Український футболіст має значний досвід виступів як в українському чемпіонаті, так і за кордоном. У різні періоди кар’єри Кравець грав за Карпати Львів, Дніпро-1, Полісся Житомир, Ворсклу Полтава та Металіст 1925, який нині виступає під назвою Харків.

Вагому частину кар’єри захисник провів за межами України. Зокрема, Кравець має досвід виступів в Іспанії, де грав у Ла Лізі 2 за Луго, Спортінг Хіхон та Леганес. Загалом у другому за силою дивізіоні іспанського футболу він провів 94 матчі, забив 1 гол та віддав 10 результативних передач. Також українець виступав у Ла Лізі у складі Леганеса.

Крім того, Кравець грав у Польщі. Там він захищав кольори дублю та основної команди Леха з Познані. У польському чемпіонаті на його рахунку 19 проведених поєдинків. Останнім клубом 28-річного захисника був Харків. У складі цієї команди Кравець зіграв 25 матчів, відзначився одним забитим м’ячем та двома асистами.

Також футболіст має досвід виступів у єврокубках. У сезоні-2020/2021 він провів 6 матчів за Лех у Лізі Європи та Лізі конференцій. У сезоні-2023/2024 Кравець зіграв ще 5 поєдинків у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій у складі Дніпра-1.

На міжнародному рівні Василь Кравець виступав за збірні України різних вікових категорій. Загалом у його активі 28 матчів та одна результативна передача за юнацькі та молодіжні національні команди.

Очікується, що в складі чорно-білих Кравець замінить Романа Вантуха, який перейшов до Карпат. Досвід захисника, зокрема виступи в Іспанії, Польщі, єврокубках та українській Прем’єр-лізі, має допомогти команді в новому сезоні.