Павло Василенко

Захисник Роман Вантух офіційно став новим гравцем львівських Карпат.

За інформацією пресслужби зелено-білих, 27-річний оборонець підписав трирічний контракт – до 30 червня 2029 року.

Останнім клубом Вантуха була Зоря, кольори якої він захищав з вересня 2022 року. За цей час Роман провів 102 гри за луганську команду, забивши сім голів та оформивши дев'ять асистів.

Сам захисник є вихованцем київського Динамо, за першу команду якого він так і не зумів дебютувати.

Раніше Вантух також виступав за донецький Олімпік, одеський Чорноморець та Олександрію.