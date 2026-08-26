Сергій Разумовський

Еквадорський вінгер бразильського Фламенго Гонсало Плата знову привернув увагу європейських клубів. За інформацією Mundo Deportivo EC, інтерес до футболіста проявляють одразу кілька команд, які розглядають можливість його трансферу під час поточного вікна.

Як повідомляє джерело, у послугах двадцятип’ятирічного Плати зацікавлені київське Динамо та грецький Олімпіакос. Обидва клуби прагнуть домовитися про перехід еквадорського вінгера ще до завершення трансферного періоду. Представники команд уже стежать за ситуацією навколо гравця та оцінюють можливість зробити офіційну пропозицію Фламенго.

У минулому сезоні Гонсало Плата провів за Фламенго 32 матчі в усіх турнірах. За цей час він забив два голи та записав на свій рахунок чотири результативні передачі.

Додатковим фактором на користь Плати стали його виступи за збірну Еквадору на чемпіонаті світу-2026. У матчі проти Німеччини саме гол еквадорського вінгера допоміг його команді сенсаційно здобути перемогу з рахунком 2:1. Цей результат дозволив Еквадору вийти до 1/16 фіналу турніру.