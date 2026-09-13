Ого! Одразу чотири гравці Шахтаря викликані до збірної Бразилії
«Гірники» дійсно зібрали талантів
Чотири представники Шахтаря приєднаються до збірної Бразилії U-20. До складу команди на тренувальний збір в Іспанії викликали центрального півзахисника Ізакі Сілву, вінгерів Габріела Карвальйо та Бруніньйо, а також нападника Луку Мейрелліша. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
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