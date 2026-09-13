Чотири представники Шахтаря приєднаються до збірної Бразилії U-20. До складу команди на тренувальний збір в Іспанії викликали центрального півзахисника Ізакі Сілву, вінгерів Габріела Карвальйо та Бруніньйо, а також нападника Луку Мейрелліша. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

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Під час збору бразильська команда проведе три контрольні матчі. 28 вересня вона зустрінеться з Данією U-20, 1 жовтня зіграє проти однолітків зі США, а 4 жовтня проведе поєдинок із Мексикою U-20.

Шахтар матиме найбільше представництво серед усіх клубів у заявці збірної Бразилії на цей збір. Чотири викликані футболісти зможуть отримати міжнародний досвід і проявити себе перед тренерським штабом національної команди.

Вересневий та жовтневий збір є частиною підготовки Бразилії до чемпіонату Південної Америки U-20. Континентальна першість відбудеться в січні 2027 року.

Від Ейндговена до внутрішньої арени – як Шахтар зіграє з Чорноморцем та інші інтриги 6-го туру УПЛ.