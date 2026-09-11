Від Ейндговена до внутрішньої арени – як Шахтар зіграє з Чорноморцем та інші інтриги 6-го туру УПЛ

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні провели між собою шість поєдинків. Чотири рази перемагав Колос , один матч завершився нічиєю та ще один перемогою «зелено-білих». Минулого сезону поєдинок першого кола завершився «мировою» 1:1, а у другому колі у Львові сильнішими були ковалівці – 1:0.

Кубкові баталії: Доля жеребу національного Кубка та календар чемпіонату розпорядився так, що ці два колективи зіграють двічі поспіль. Спочатку в рамках УПЛ, а вже 16 вересня у 1/16 фіналу Кубка України .

Карпати у домашньому поєдинку зазнали поразки від донецького Шахтаря – 1:2. Господарі видали прекрасний старт. Вже на 12-й хвилині Назарій Русин відкрив рахунок у матчі. Проте втримати цю перевагу львів'янам не судилося, і більше результативних ударів з їхнього боку не було. Оборона команди двічі дала збій, дозволивши гостям переломити хід протистояння на свою користь.

Попередній тур: Колос в гостях, у меншості, вирвав нічию у криворізького Кривбасу – 2:2. Підопічні Руслана Костишина пропустили на 29-й хвилині матчу, однак ще до перерви зуміли відігратися зусиллями Юрія Климчука . У другій половині матчу вболівальники побачили так само два голи. Господарі в середині тайму знову вийшли вперед, а за десять хвилин до кінця поєдинку Зураб Рухадзе отримавши другу жовту залишив Колос у меншості. Проте фінальну крапку в матчі поставили саме ковалівці, Ардіт Тахірі , своїм голом на 90+2-й хвилині вирвав один заліковий бал для своєї команди.

Традиційно на початку пробіжимося турнірною таблицею за підсумками перших пʼяти ігрових тижнів. З дванадцятьма балами лідирує Полісся , з ідентичною кількістю очок другим йде Шахтар , проте поступаючись результатом очного матчу. Трійку призерів наразі замикають львівські Карпати маючи в доробку десять залікових пунктів. Четверта позиція та девʼять очок у Харкова , далі йде Епіцентр маючи на один бал менше. Динамо (з різницею -1 та матчем у запасі) та Зоря (-2) мають по сім пунктів, а з ними шосту та сьому сходинки відповідно. Замикає першу вісімку Буковина з шістьма балами. Три команди мають пʼять залікових очок – це Верес (-1), Кривбас (-2) та ЛНЗ (-2). Лівий Берег (0 та гра у запасі) та Чорноморець (-2 та матч у запасі) з доробком у чотири бали на дванадцятому та тринадцятому місці. Оболонь з трьома пунктами чотирнадцята. Замикають турнірну таблицю з двома очками Колос (-3 та поєдинок у запасі) та Кудрівка (-11). Ну а тепер переходимо до прийдешніх матчів.

Всім привіт! Після старту Ліги Чемпіонів та зокрема першого матчу донецького Шахтаря у цьому турнірі, перших поєдинків 1/16 Кубка України , повертаємося до національної першості! На черзі шостий тур Української Премʼєр-Ліги і ось що він нам підготував: протистояння між Шахтарем та Чорноморцем , двобій Колоса та Карпат , дуель між Кривбасом та Харковом , а також матч між Вересом та Кудрівкою , трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця» . Ну а всі поєдинки вікенду можна переглянути на UPL TV.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023). Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Субота – 12 вересня

Кривбас – Харків – 13:00.

Ігровий день суботи розпочнеться двома матчами. В одному з них Кривбас зустрінеться з Харковом.

Попередній тур: Кривбас вдома вже у компенсований час втратив перемогу над ковалівським Колосом. На 29-й хвилині матчу рахунок відкрив Ярослав Шевченко, за десять хвилин суперник вирівняв рахунок на табло. На екваторі другого тайму головою після кутового удару м’яч у ворота суперників відправив Володимир Вілівальд. Наприкінці матчу підопічні Ван Леувена залишилися у більшості, проте це їм не допомогло втримати переможний результат. Опонент вже у компенсований час відправив м’яч у ворота Олександра Кемкіна, чим зафіксував фінальні цифри на табло «Гірника» – 2:2.

Харків розтрощив столичну Оболонь – 5:0. Що цікаво, всі голи прийшлися на першу половину зустрічі. Не минуло стартових десяти хвилин як харків’яни отримали кількісну більшість на залишок поєдинку. За трохи більше ніж половину тайму рахунок став 4:0 – спочатку Петер Ітодо реалізував удар з пенальті, подвоїв перевагу Карлос Парако, додали свої прізвища у протокол Батон Забергджа та Ілля Крупський. Перед перервою, як згодом виявилося, фінальний рахунок встановив Петер Ітодо, записавши на свій рахунок «дубль».

Кубкові баталії: Кривбас впевнено здолав Олімпію – 2:0. Голами відзначилися Яксон Рівас та Сантьяго Куїса. А от Харків свій матч 1/16 фіналу проведе 16 вересня, на виїзді проти івано-франківського Прикарпаття-Благо.

Історія очних зустрічей: В чемпіонаті провели між собою шість матчів. На рахунку криворізької команди чотири звитяги, одного разу колективи розійшлися «миром», ще один поєдинок завершився перемогою Харкова. Минулого сезону в першому колі Кривбас вдома подужав харківʼян – 2:0, а от у другому колі сильнішого між собою не виявили – 0:0.

ЛНЗ – Оболонь – 13:00.

У другому поєдинку-відкритті ігрового дня суботи силами поміряються ЛНЗ та Оболонь.

Попередній тур: ЛНЗ у гостьовому поєдинку проти столичного Динамо розписало безгольову нічию. Зі сторони черкасців головним героєм матчу став голкіпер Дмитро Ледвій, на його рахунку шість сейвів, а статистичний портал SofaScore оцінив його на 9.8 бали (максимально можлива оцінка 10).

Оболонь зазнала розгромної поразки від Харкова – 0:5. За перші вісім хвилин дві жовті картки примудрився отримати Роман Волохатий тим самим залишивши команду вдесятьох. Всі забиті мʼячі від опонента вболівальники побачили у першій половині зустрічі. Безгольова серія «пивоварів» продовжилася до 599 хвилин, хоча шанси перервати її гості мали, та навіть забили, однак зробили це з порушенням правил.

Кубкові баталії: ЛНЗ проведе свій кубковий матч вже наступного мід-віку. Підопічні Віталія Пономарьова відправляться на виїзд до чернівецької Буковини. Оболонь своєю чергою минулої стадії вже завершила свої виступи у національному Кубку.

Історія очних зустрічей: На рівні елітного дивізіону зустрічатимуться всьоме. Станом на зараз три звитяги має ЛНЗ, одного разу було зафіксовано нічию ще двічі сильніша була Оболонь. Минулого сезону обидва поєдинки завершилися перемогами підопічних Віталія Пономарьова, 3:0 – вдома, та 1:0 у виїзному матчі, тріумф в якому приніс черкаській команді срібні нагороди.

Верес – Кудрівка – 18:00.

Заключним матчем суботи буде протистояння між Вересом та Кудрівкою.

Попередній тур: Верес вдома розписав бойову нічию з луганською

Зорею – 1:1. Рівняни дуже жваво розпочали зустріч і вже на 22-й хвилині організували стрімку результативну атаку. Гонсалвеш виконав навісну передачу з лівого флангу, а Владислав Шарай майстерно замкнув її ударом головою, відкривши рахунок у матчі. Втім, втримати переможний результат господарям не вдалося. Голкіпер Валентин Горох не надто вдало діяв на виході з воріт, чим дозволив супернику зрівняти цифри на табло. Після цього команди у другій половині матчу обмінялися гольовими нагодами, проте голів більше не забивали.

Кудрівка зазнала розгромної поразки від Полісся – 1:5. Команда пропустила на самому старті матчу, а вже на 11-й хвилині Богдан Векляк залишив її в меншості. Поглибив катастрофу автогол Артура Думанюка. До перерви Рейнальдіньйо Верлей зумів відзначитися, скоротивши відставання, але загалом це не допомогло – у другому таймі протиставити «вовкам» кудрівчани нічого не зуміли.

Кубкові баталії: Верес свій матч проведе 16 вересня на виїзді проти Куликів-Білки. Кудрівка вже завершила свої виступи у Кубку поступившись житомирському Поліссю – 0:2.

Історія очних зустрічей: В УПЛ провели між собою два матчі. Минулого сезону в матчі першого кола перемогу 2:0 здобув Верес, тоді як у другому колективи розійшлися «мировою» – 0:0.

Радіотрансляцію матчу між Вересом та Кудрівкою можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у суботу о 18:00.

Неділя – 13 вересня

Полісся – Лівий Берег – 15:30.

Недільний matchday розпочнеться матчем між Поліссям та Лівим Берегом. Варто зауважити, що матч мав відбутися на арені киян, проте відбулася зміна господаря матчу через безпекову ситуацію в столичному регіоні.

Попередній тур: Полісся вдома розгромило Кудрівку – 5:1. Вже на 1-й хвилині Владислав Велетень вивів свою команду вперед, а десять хвилин потому суперник ще й лишився в меншості. Гольова пауза тривала до 42-ї хвилини, коли гості відправили м'яч у власні ворота. Щоправда, в компенсований час першого тайму суперники зуміли відзначитися у воротах Олега Кудрика. Як згодом зʼясувалося, це був лише «гол престижу». На 67-й хвилині зустрічі на полі зʼявився Ігор Краснопір, а вже протягом наступної десятихвилинки він оформив дубль. Фінальний рахунок на 87-й хвилині встановив Леандру Андраде.

Лівий Берег в Одесі розписав безгольову нічию з Чорноморцем. Гра не була сповнена великою кількістю гострих моментів, на двох команди завдали два удари у площу воріт, і обидва на рахунку представників столиці. Четверта нічия у четвертому матчі УПЛ для підопічних Олександра Рябоконя, до речі «лелеки» єдині хто ще не програвав у поточному сезоні.

Кубкові баталії: Після поєдинку з Кудрівкою в рамках УПЛ, житомиряни зустрілися з ними ж у Кубку. Перемога далась вже не так легко, як у матчі чемпіонату. На 65-й хвилині було оголошено повітряну тривогу, котра тривала майже дві години, а матч був поновлений о 22:35, напевно це і відіграло вирішальну роль у зустрічі. Саме після вимушеної перерви «вовки» двічі відзначилися. Спочатку м’яч у сітку воріт відправив Микола Гайдучик, а трохи згодом Леандру Андраде. Поєдинок завершився о 23:02, а ми констатуємо перемогу житомирян 2:0, а разом з нею путівку до 1/8 фіналу.

Лівий Берег також пройшов у наступну стадію турніру здолавши у серії пенальті Агробізнес. «Лелеки» були неймовірно близькі до вильоту за підсумками основного часу. На гол від суперника на початку матчу відповісти кияни зуміли тільки наприкінці зустрічі, на 90+3 хвилині гру в серію післяматчевих ударів перевів Євген Банада. Прокляття серії пенальті для Агробізнеса продовжилося, нагадаємо вони втратили можливість підвищитися у класі на цей сезон саме у серії одинадцятиметрових. Олег Соколов, Назарій Воробчак, Дмитро Шастал та Андрадіна свої спроби реалізували, у той час як суперник двічі схибив. Підсумовуємо, Лівий Берег відправляється до 1/8 фіналу з рахунком 1:1 (4:2).

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні між собою перетиналися двічі та обидва матчі завершилися нічиїми. Позаминулого сезону в Житомирі команди розійшлися «нулями», тоді як у другому колі було зафіксовано вольову нічию – 1:1.

Буковина – Зоря – 18:00.

Закриватимуть ігровий день неділі Буковина та Зоря.

Попередній тур: Буковина на виїзді розписала нічию з Епіцентром – 0:0. Матч котрий не мав завершуватися з нулями на табло. На двох команди нанесли понад тридцяти ударів по воротах один одного, а загальний показник очікуваних голів перевищив чотири. Констатуємо, що реалізація підвела обидва колективи.

Зоря у гостьовому поєдинку розділила залікові бали з рівненським Вересом – 1:1. Обмін голів відбувся у першій половині протистояння, на гол від рівнян на екваторі першого тайму, на 31-й хвилині відповів Домагой Єлавіч. Підопічні Віктора Скрипника вперше цього сезону розійшлися «мировою».

Кубкові баталії: Буковина свій матч 1/16 проведе посеред наступного тижня, до Чернівців завітає ЛНЗ. Своєю чергою Зоря місце в наступному раунді вже собі забронювала. Луганці впевнено здолали Фенікс-Маріуполь – 2:0. У графу голів в протоколі свої ініціали внесли Ігор Горбач та Пилип Будківський.

Історія очних зустрічей: В рамках елітного дивізіону провели шість матчів, було це ще у першій половині 90-х. Двічі перемогу здобували «жовто-чорні», одного разу розходилися не визначивши сильнішого, ще тричі звитягу здобували луганці. А от востаннє зустрічалися у 2005 році в Кубку України, тоді Буковина розгромила Зорю – 3:0.

Понеділок – 13 вересня

Динамо – Епіцентр – 15:30.

Продовжать змагальну програму шостого туру Динамо та Епіцентр.

Попередній тур: Динамо вдома зіграло внічию з черкаським ЛНЗ – 0:0. Після поразки в минулому турі кияни грали активніше та прагнули реабілітуватися. На 59-й хвилині господарі забили зусиллями Матвія Пономаренка. Однак після перегляду VAR арбітр скасував цей м'яч через офсайд. Більше легітимних нагод змінити рахунок кияни так і не знайшли.

З аналогічним рахунком завершив свій матч і Епіцентр. До них у гості завітала Буковина. Господарі намагалися діяти першим номером і постійно шукали шляхи до чужого штрафного майданчика. Проте їхнім атакам відверто бракувало фінальної гостроти, тож пробити насичену лінію оборони суперника кам'янчанам так і не вдалося.

Кубкові баталії: Кияни захист титулу розпочали з не дуже впевненої перемоги над вінницькою Нивою – 1:0. Долю матчу вирішив гол головою від Аліу Тіаре після кутового удару на 51-й хвилині. Представники Вінниці навіть огризалися своїми атаками, проте відверто бракувало майстерності.

Куди більш впевнено до 1/8 фіналу пройшов Епіцентр. Підопічні Сергія Нагорняка розгромили черкаський Карбон – 3:0. Всі забиті голи, а разом з ним «хет-трик» на свій рахунок записав Артем Козак.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою зустрічалися двічі, і в обидвох матчах сильнішими були представники столиці. У матчі першого кола перемогли з рахунком 4:1, а у другому вдома – 4:0.

Шахтар – Чорноморець – 18:00.

Завершить шостий тур поєдинок між Шахтарем та Чорноморцем.

Попередній тур: Шахтар здобув вольову перемогу на виїзді над львівськими Карпатами – 2:1. Пропустивши м'яч у дебюті зустрічі, донеччани швидко перехопили ініціативу. На 25-й хвилині Лука Мейрелліш опинився в потрібному місці та вдало зіграв на добиванні після удару Марлона Гомеса. Кульмінація поєдинку настала на 67-й хвилині, коли шикарний пас від Ізакі вивів Аліссона на рандеву з голкіпером. Форвард холоднокровно реалізував цей вихід сам на сам, поставивши переможну крапку. Чудово реабілітувалися перед вболівальниками за поєдинок з Поліссям.

Чорноморець минулого туру розійшовся «миром» з Лівим Берегом – 0:0. «Моряки» за матч не нанесли жодного удару в ствір воріт, а їх суперники також не продемонстрували яскравого атакувального потенціалу. Закономірні нулі на табло.

Лігочемпіонівське турне Шахтаря: Донецький Шахтар розписав нічию з нідерландським ПСВ у рамках першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Зустріч в Ейндговені завершилася з рахунком 1:1. Перша половина гри видалася напруженою. Господарі активно атакували, проте голкіпер «гірників» Дмитро Різник та захист «помаранчево-чорних» надійно діяли позаду. Донеччани ж зробили ставку на контратаки, і ця тактика спрацювала під завісу тайму. На 45+1-й хвилині Глейкер Мендоза увірвався до штрафного майданчика суперника, технічно переграв захисника та влучно пробив у дальній кут, вивівши українську команду вперед. Однак втримати перевагу Шахтарю не вдалося. ПСВ агресивно розпочав другу половину зустрічі і вже на 48-й хвилині зрівняв рахунок – Сержиньйо Дест відзначився точним пострілом. У подальшому команди регулярно обмінювалися небезпечними випадами, але вразити ворота одна одної не змогли.

Кубкові баталії: Поєдинок Кубка України на Шахтар очікує наступного мід-віку. Гранд українського футболу завітає до Вільхівців. Цікаво, що саме цей закарпатський колектив вибив з розіграшу Кубка майбутнього суперника «гірників» у чемпіонаті.

Історія очних зустрічей: Історія протистоянь в елітному дивізіоні між цими двома легендарними командами налічує пʼятдесят сім матчів. Сорок дві перемоги на рахунку «гірників», вісім зустрічей завершилося «миром» ще сім разів сильнішими були одесити. Позаминулого сезону двічі перемагали донеччани – 2:1 вдома та 3:0 у Одесі.

Фото: Пресслужби ФК «Шахтар», ФК «Кривбас», ФК «ЛНЗ», НК «Верес», ФК «Полісся», ФК «Буковина», ФК «Динамо».