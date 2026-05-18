Сергій Разумовський

Вінгер Олександрії Теді Цара може змінити клубну прописку після завершення сезону. За інформацією українського футбольного журналіста та коментатора Ігоря Циганика, 26-річний албанський футболіст перебуває у сфері інтересів Полісся і з високою ймовірністю може продовжити кар’єру саме у житомирському клубі.

Циганик зазначив, що, за його даними, Полісся досить серйозно розглядає варіант із підписанням Цари. Журналіст не виключає, що переговори можуть завершитися переходом гравця до команди з Житомира.

За словами Циганика, він розуміє ситуацію так, що Цара переходить у Полісся. Також коментатор додав, що чув про предметний інтерес житомирського клубу до вінгера Олександрії, тому такий трансфер виглядає цілком можливим.

Окремо журналіст прокоментував ситуацію з іншими футболістами Олександрії. Зокрема, у Кампуша добігає кінця чинний контракт із клубом. На думку Циганика, якщо гравець і буде розглядати варіанти для продовження кар’єри, то найімовірніше шукатиме їх за межами України.

Також Циганик висловився щодо майбутнього Романа Вантуха з Зорі. За його інформацією, футболіст має повернутися до Карпат і, ймовірно, саме у львівському клубі продовжить свої виступи.

У нинішньому сезоні української Прем’єр-ліги Теді Цара був одним із помітних гравців Олександрії. 26-річний албанець провів 26 матчів у чемпіонаті України, у яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Олександрія посіла передостаннє місце у цьому сезоні УПЛ.