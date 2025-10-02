Відомий український футболіст і тренер Володимир Шаран може повернутись працювати в Олександрію після чотирирічної паузи, повідомляє SportArena.

Віцечемпіон УПЛ готовий запропонувати 54-річному фахівцю очолити Олександрію-2, яка виступає в Другій лізі.

Раніше наставник вже очолював основну команду Олександрії. Містяни під його керівництвом змогли повернутися до УПЛ, виступали у Лізі Європи, а в сезоні 2018/2019 тренер привів Олександрію до бронзових медалей УПЛ.

Останнім місцем роботи Шарана був Минай, який він залишив наприкінці 2023 року.

