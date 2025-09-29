Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 7 туру УПЛ проти Олександрії (1:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Так була установка [швидкого голу], але в іншому ключі. На жаль, не вдалося цього разу. В першу чергу стосовно дисбалансу, тому що суперник грав дуже багато довгими передачами і через це, ті гравці, які були в у пресингу, та лінія захисту, там трошки був дисбаланс, але ми розмовляли про це в перерві та вважаю, що в другому таймі виправили це.

Стосовно матчу, так, забили м'яч наприкінці першого тайму. Знали, що з Полтавою у першу чергу потрібно, перш за все, не дати Полтаві ніякого шансу. І перша задача на сьогоднішній матч була не пропустити, тому що, на жаль, в інших турах ми завжди пропускали, але сьогодні команда зіграла на нуль і з цим вітаю її.

На жаль, не забили другий м'яч, а були нагоди для цього. І так, ми зараз розмовляли з хлопцями про те, що таку гру потрібно закривати не на останніх хвилинах, а заздалегідь до цього і не доводити до того, що трапилось там на останніх хвилинах.

Вже далі ми дуже сильно розуміли, що для нас ця гра, що дуже важливо було, щоб виграти цей матч та відірватися від Полтави, продовжити нашу серію і зняти з себе цей тиск. І вже далі ми, звісно, будемо концентруватись на якості гри, - сказав Нестеренко.