Олександрія нагородила дебютанта УПЛ новим контрактом
Деталі тримають в таємниці
близько 11 годин тому
Віктор Долгий / Фото - ФК Олександрія
Олександрія та голкіпер Віктор Долгий досягли згоди про подовження контракту, повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі нової угоди не розголошуються.
21-річний воротар цього сезону отримав шанс проявити себе в першій команді, скориставшись травмою досвідченого Микити Шевченка.
31 серпня 2025 року Долгий дебютував за команду основи у виїзному матчі проти Шахтаря (0:2). З того часу у Долгого 5 матчів за Олександрію у всіх турнірах, 5 пропущених, 3 кліншита.
