Олександрія і Кудрівка розписали мирову у матчі аутсайдерів УПЛ
Команди сильнішого не визначили
близько 1 години тому
Фото - ФК Олександрія
У поєдинку 16-го туру Української Прем’єр-ліги Олександрія на своєму стадіоні приймала Кудрівку. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
Олександрія доволі швидко відкрила рахунок – на 40-й секунді м’яч відзначився Жота.
Гості відігралися на 62-й хвилині завдяки пенальті, який реалізував Андрій Сторчоус.
Наразі Олександрія займає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 11очок. Кудрівка йде 13-ю з 15 балами.
Наступний матч в чемпіонаті України команди зіграють у кінці лютого 2026 року.
УПЛ, 16-й тур
Олександрія – Кудрівка – 1:1
Голи: Жота, 1– Сторчоус, 62 (пенальті).