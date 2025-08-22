Радник УАФ з питань арбітражу Нікола Ріццолі поділився оцінкою епізоду з пенальті у матчі третього туру УПЛ Кудрівка – Полтава (3:1), у якому м’яч після удару Мирослава Сердюка влучив у руку захисника гостей Вадима Підлепича.

Гравець Кудрівки №17 вирішив пробити по воротах з дуже близької відстані, тоді як захисник №5 намагався вступити в єдиноборство з ним, опинився на траєкторії удару та створив перешкоду своїм тілом.

Його рука перебуває в природному положенні за спиною, намагаючись уникнути контакту з м’ячем, і в природному положенні, не ризикуючи збільшити свою площу. Траєкторія м’яча, який пролітає за його тілом є несподіваною, тому початкове рішення дозволити продовжити гру було правильним, а продовжити гру – найкращим рішенням.

Втручання відеоасистента арбітра, яке показує переважно бічний ракурс, може створити враження, що рука витягнута, але насправді, порівняно з траєкторією м’яча, рука перебуває за спиною, в природному положенні.

Продовжити гру – це те, що очікується в таких ситуаціях. Втручання відеоасистента арбітра здається надмірним, враховуючи відмінну позицію арбітра для оцінки ситуації.

Очевидно, що коли йдеться про порушення правил гри рукою, це завжди дуже складна ситуація для аналізу та оцінки. Тому відеоасистент арбітра хотів дати другий шанс переглянути зображення, які, однак, не могли показати найкраще зображення траєкторії м’яча, оскільки воно було перекрито гравцями.

Маючи лише бічне зображення, рука могла здаватися широкою, тоді як необхідно було оцінити всю динаміку гри. Удар з близької відстані з несподіваною траєкторією, причому захисник не ризикував збільшити свою площу, а навпаки тримав обидві руки за спиною, щоб уникнути контакту з м’ячем. Дуже складна ситуація, в якій рішення на полі було найкращим.