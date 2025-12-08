Головний наставник Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки зустрічі 15 туру УПЛ із Кривбасом, яка завершилася для його команди поразкою 0:3 у Кривому Розі.

Тренер прокоментував чергову втрату очок перед стартом другої частини чемпіонату та зазначив, що подібні результати вимагають серйозних висновків. Він також наголосив, що колектив має реагувати на такі ситуації та рухатися далі, незважаючи на складнощі.

«Було два різних тайми. В першому ми були дуже конкурентоспроможними, і, вважаю, виглядали непогано, але пропустили гол, який дуже сильно вплинув на гру. Після перерви пропустили знову, і після цього гру було «закрито». Ми не змогли відреагувати, та забити у відповідь.

У нас дійсно є проблеми, на жаль. Так, не маємо змогу використовувати всіх тих гравців, з якими ми готувались до цього сезону. Не можемо зіграти оптимальним складом. Так, у нас є інші футболісти, але сьогоднішні голи у ворота Олександрії – наслідок індивідуальних дій Кривбаса. Плюс наші невиразні дії в обороні. У Кривбаса дуже сильні фланги, ми це розуміли», – наводить слова Нестеренка сайт Кривбаса.