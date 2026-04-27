Сергій Разумовський

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Епіцентр та Олександрія не змогли визначити сильнішого, завершивши зустріч внічию з рахунком 1:1. Для «містян» цей поєдинок був номінально виїзним, і команда зуміла уникнути поразки лише у компенсований до другого тайму час.

Перший м'яч у матчі забив Епіцентр. На 33-й хвилині Рохас скористався своїм моментом і вивів свою команду вперед, завдяки чому господарі пішли на перерву з мінімальною перевагою. Упродовж другої половини зустрічі Епіцентр був близьким до того, щоб втримати важливу перемогу, однак у самій кінцівці Олександрія все ж врятувалася від поразки. На 92-й хвилині Кампуш відзначився результативним ударом і встановив остаточний рахунок.

Таким чином, Епіцентр поповнив свій актив одним очком і тепер має 25 балів у турнірній таблиці. Команда збільшила відрив від Кудрівки до чотирьох пунктів у боротьбі за те, щоб уникнути зони перехідних матчів. Для новачка УПЛ цей результат дозволив дещо зміцнити свої позиції та зробити ще один крок до збереження прописки в елітному дивізіоні.

Олександрія також здобула одне очко, але її турнірне становище залишається складним. Команда має 13 балів і, попри нічию, лише трохи скоротила відставання від Руху, який іде вище. Наразі різниця між командами складає сім очок, тож боротьба за шанс на виживання для «містян» дедалі більше виглядає неможливим завданням.

УПЛ, 25-й тур

Епіцентр – Олександрія 1:1

Голи: Рохас, 33 - Кампуш, 90+2

Епіцентр: Білик, Лучкевич (Супряга, 87), Григоращук, Ніл, Климець, Себеріо, Миронюк (Запорожець, 87), Ковалець (Ліповуз, 71), Рохас, Сидун, Сіфуентес (Олівейра, 90+4)

Олександрія: Долгий, Огарков, Боль, Кампуш, Бутко (Черниш, 83), Ващенко, Булеца, Мишньов (Матеус, 77), Ндіага, Родрігеш (Кремчанін, 46), Жонатан (Туаті, 70)

Попередження: Жонатан, Ндіага, Туаті