У Першій лізі України завершився насичений ігровий вікенд. Команди провели всі заплановані матчі 17-го туру, а також зіграли перенесений поєдинок 13-го туру між Агробізнесом і ФК Чернігів. За підсумками цих зустрічей у верхній частині турнірної таблиці відбулися важливі зміни: Агробізнес скористався осічками конкурентів і вийшов на одноосібне перше місце.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

П'ятниця, 20 листопада

Програму 17-го туру відкрив центральний матч між Феніксом-Маріуполь і Агробізнесом. До очної зустрічі обидві команди перебували серед лідерів чемпіонату, тому результат міг безпосередньо вплинути на розподіл позицій у верхній частині таблиці.

Попри статус поєдинку, глядачі не побачили великої кількості небезпечних моментів. Суперники діяли обережно, багато боролися за м’яч у центральній частині поля й не поспішали необдумано розкриватися. Найкраща нагода в першому таймі виникла після удару Кристіна, проте м’яч пройшов повз ворота.

Після перерви команди ще більше зосередилися на надійній грі в обороні. Ударів у площину воріт було небагато, а воротарі здебільшого залишалися без серйозної роботи. У підсумку зустріч завершилася без забитих м’ячів, а Фенікс-Маріуполь та Агробізнес здобули по одному очку.

Перша ліга, 17-й тур

Фенікс-Маріуполь – Агробізнес 0:0

Субота, 21 листопада

Наступного дня відбулося одразу чотири матчі 17-го туру. В одному з них Колос-2 приймав Вікторію. Гості відкрили рахунок уже на восьмій хвилині – відзначився Владислав Хамелюк. Однак ще до перерви господарі зуміли відігратися: на 34-й хвилині Іван Мельниченко встановив остаточний рахунок – 1:1.

Нічия не дозволила Вікторії одноосібно очолити турнірну таблицю. Сумська команда втратила можливість скористатися втратою очок іншими конкурентами й залишилася серед претендентів на перше місце.

Локомотив у Києві зустрічався з Прикарпаттям-Благо. Перший тайм завершився без голів, а долю матчу було вирішено після перерви. На 58-й хвилині Богдан Мордас скористався своєю нагодою та забив переможний м’яч для столичної команди.

Для Прикарпаття-Благо ця поразка стала особливо неприємною, адже вона виявилася 300-ю в історії виступів клубу в Першій лізі України.

У паралельній зустрічі Полісся-2 здобуло домашню перемогу над Інгульцем. Житомиряни потужно провели перший тайм і ще до перерви створили комфортну перевагу. На 12-й хвилині рахунок відкрив Іванов, а на 25-й хвилині Бабич подвоїв перевагу господарів. У другій половині гри Інгулець не зміг переломити перебіг зустрічі, тож Полісся-2 довело матч до перемоги з рахунком 2:0.

Найрезультативнішим матчем суботньої програми стало протистояння Куликів-Білка та ФК Чернігів. Господарі забили п’ять м’ячів і не дозволили супернику відповісти бодай одним голом.

Рахунок було відкрито вже на п’ятій хвилині – відзначився Віталій Патуляк. Після перерви Куликів-Білка продовжив домінувати. Патуляк забив удруге на 58-й хвилині, а ще через кілька хвилин Галадей довів перевагу команди до трьох м’ячів. На 60-й хвилині відзначився Копил, а остаточний рахунок на 89-й хвилині встановив Семотюк.

Колос-2 – Вікторія 1:1

Голи: Мельниченко, 34 – Хамелюк, 8

Локомотив Київ – Прикарпаття-Благо 1:0

Гол: Мордас, 58

Куликів-Білка – ФК Чернігів 5:0

Голи: Патуляк, 5, 58, Галадей, 51, Копил, 60, Семотюк, 89

Полісся-2 – Інгулець 2:0

Голи: Іванов, 12, Бабич, 25

Неділя, 22 листопада

У неділю команди продовжили боротьбу в межах 17-го туру. В одному з матчів Пробій Городенка приймав харківський Металіст. Єдиний гол у цій зустрічі було забито на 40-й хвилині.

Олександр Цвіренко скористався подачею партнера та ефектно пробив головою у стрибку. Його удар виявився недосяжним для голкіпера Пробія Кирила Архипчука. Після перерви господарі намагалися відігратися, однак Металіст зумів зберегти мінімальну перевагу – 1:0.

Олександрія завершила останній домашній матч року перемогою над ЮКСА. Господарі забили вже на 13-й хвилині. Юрій Копина завдав удару в нижній кут, а рикошет від стійки допоміг м’ячу опинитися у воротах.

Попри спроби ЮКСА змінити перебіг матчу, підопічні Володимира Шарана не дозволили супернику зрівняти рахунок. Перемога принесла команді важливі три очки та дала змогу скоротити відставання від лідерів чемпіонату.

Ще в одному недільному матчі Нива Тернопіль на власному полі зустрічалася зі СК Полтава. Тернопільська команда мала нагоду продовжити свою безпрограшну серію, яка налічувала дев’ять матчів, однак утримати позитивний результат їй не вдалося.

Основні події розгорнулися наприкінці зустрічі. Уже в компенсований час Давид Благодарний забив єдиний гол і приніс Полтаві перемогу з рахунком 1:0. Нива зазнала поразки й не змогла покращити клубний рекорд за тривалістю безпрограшної серії.

Пробій – Металіст 0:1

Гол: Цвіренко, 40

Олександрія – ЮКСА 1:0

Гол: Копина, 13

Нива Тернопіль – СК Полтава 0:1

Гол: Благодарний, 90+2

Вівторок, 24 листопада

Окремо команди провели перенесений матч 13-го туру. Агробізнес на власному полі приймав Чернігів. Початок зустрічі у листопадовому снігу виявився вдалим для гостей: уже на третій хвилині Романченко вивів «сіверян» уперед.

Агробізнес намагався швидко відновити рівновагу, але в другій половині гри опинився в чисельній меншості. Різник отримав дві жовті картки та достроково залишив поле. Здавалося, що Чернігів отримав серйозну перевагу й зможе втримати позитивний результат.

Однак господарі продемонстрували характер. Незважаючи на гру в меншості, Агробізнес активніше провів заключний відрізок матчу та забив двічі протягом останніх десяти хвилин. Спочатку на 80-й хвилині відзначився Рудюк, а через три хвилини Теплий забив другий м’яч.

Чернігів не скористався чисельною перевагою й залишив поле без очок. Агробізнес здобув вольову перемогу з рахунком 2:1 та завдяки цьому результату піднявся на вершину турнірної таблиці.

Спочатку команди мали провести цей поєдинок 23 жовтня в Чернігові. Проте через тривалу повітряну тривогу в регіоні футболісти так і не вийшли на поле. Згодом клуби погодилися помінятися домашніми матчами в поточному сезоні.

Таким чином, гра другого кола в межах 28-го туру відбудеться в Чернігові на домашньому стадіоні місцевої команди.

Перша ліга, 13-й тур

Агробізнес – ФК Чернігів 2:1

Голи: Рудюк, 80, Теплий, 83 – Романченко, 3

Турнірна таблиця

Після завершення всіх матчів 17-го туру на першому місці перебували Фенікс-Маріуполь і Вікторія – обидві команди мали по 32 очки. Олександрія після перемоги над ЮКСА наблизилася до лідерів і відставала лише на один бал.

Проте перенесена зустріч Агробізнеса з Черніговом змінила розстановку сил. Завдяки вольовій перемозі команда з Волочиська набрала 33 очки та одноосібно очолила чемпіонат.

Олександрія також скоротила відставання від групи лідерів. Тепер команда поступається Агробізнесу двома очками, а від другого та третього місць її відділяє лише один бал. Фенікс-Маріуполь і Вікторія зберігають високі позиції, однак після останніх матчів їхня перевага над переслідувачами стала мінімальною.

На іншому полюсі таблиці залишається ФК Чернігів. Після поразки від Агробізнеса команда має десять очок і посідає останню позицію. Утім, турнірна боротьба ще далека від завершення, а кожен наступний тур може знову змінити розташування команд як у зоні лідерів, так і в нижній частині таблиці.