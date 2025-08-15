Олександрія орендувала захисника Шахтаря
Відомі деталі угоди
33 хвилини тому
Фото - ФК Олександрія
Олександрія досягла угоди з донецьким Шахтарем щодо оренди захисника Антона Дрозда.
Як повідомляє пресслужба «містян», контракт гравця з Олександрією розрахований до 30 червня 2026 року з опцією викупу.
Дрозд є вихованцем академії ФК Полтава. З 2019 року перейшов до академії Шахтаря. В ДЮФЛУ за донецький клуб став чемпіоном України з U14. У 2024 році разом зі збірною України U19 дійшов до півфіналу юнацького чемпіонату Європи.
19-річний Дрозд є гравцем молодіжних збірних України U19 та U20.