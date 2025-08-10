Оболонь здобула першу перемогу цього сезону, обігравши Олександрію
Вистачило одного голу
близько 1 години тому
Оболонь - Олександрія/фото: Олександрія
У першому недільному матчі другого туру Української Прем'єр-ліги київська Оболонь здобула мінімальну перемогу над Олександрією з рахунком 1:0.
Вирішальний м'яч на 46 хвилині шикарним дальнім ударом відправив у ворота Сергій Суханов.
На 88-й хвилині Жонатан мав шанс врятувати Олександрію від поразки, але, опинившись у вигідній позиції у штрафному майданчику суперника, пробив повз ворота.
Таким чином, діючий срібний призер УПЛ зазнав вже другої поспіль поразки на старті нового сезону.
Україна. Прем'єр-ліга, другий тур
Оболонь – Олександрія – 1:0 (0:0)
Гол: Суханов, 46