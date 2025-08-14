Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. До вашої уваги огляд найцікавіших зустрічей.

У Лізі Європи Вольфсберг і ПАОК у основний час зіграли внічию 0:0, як і в першому матчі, тож долю путівки вирішував овертайм. Єдиний м’яч забив Камара на 115-й хвилині, подарувавши грецькому клубу місце у наступному раунді.

Вірменський Ноах та Лінкольн Ред Імпс після двох нічиїх (1:1 у першій грі та 0:0 у матчі-відповіді) визначали переможця у серії пенальті, де точнішими були гості з Гібралтару — 6:5. Таким чином, представник цієї країни точно буде в основному раунді єврокубків.

Брага без проблем розібралася з ЧФР Клуж, оформивши перемогу 2:0 вдома після гостьового успіху 2:1. Салазар оформив дубль ще у першому таймі, реалізувавши пенальті на 19-й та забивши з гри на 45+5-й хвилині.

Легія на своєму полі обіграла АЕК Ларнака 2:1, але цього виявилося замало після поразки 1:4 на Кіпрі. Нсаме та Райович відзначилися у першій половині, проте Іванович скоротив відставання гостей, і саме АЕК крокує далі.

У Лізі конференцій естонська Левадія в овертаймі поступилася Діфферданжу з Люксембурга 1:3, вилетівши з турніру за сумою двох матчів (4:5). Драматизму додали пізні голи гостей в екстратаймах, а також вилучення Іборо на 107-й хвилині.

Шериф і Андерлехт обмінялися голами у другому таймі силами Одеде та Саліба, але бельгійці завдяки перемозі 3:0 у першій грі спокійно пройшли далі. Господарі могли відкрити рахунок ще у першому таймі, але Струйкенс не реалізував пенальті.

Ізраїльський Бейтар у вогняному матчі здолав Ригу 3:1, однак програв у протистоянні після поразки 0:3 у Латвії. Господарі вели 2:0 до 86-ї хвилини, коли Контрерас забив важливий гол для гостей. Після м’яча Сілви на 94-й вже залишилося занадто мало часу.

Броннбю здійснив фантастичний камбек, перебуваючи у меншості з 18-ї хвилини в поєдинку з Вікінгуром після поразки 0:3 в Ісландії. Валлюс зробив дубль, а ще по голу оформили Бондґар та Келерт. Тож загальний рахунок 4:3 – далі йдуть данці.

Вадуц мінімально поступився АЗ 0:1, пропустивши з пенальті на 88-й хвилині від Перротта. Голландці грали майже увесь матч у меншості після вилучення Даала, але здобули другу перемогу після 3:0 вдома.

У Стамбулі Бешикташ переміг Сент-Патрікс 3:2, закріпивши успіх (4:1) у першому матчі. Господарі змушені були відіграватися після двох швидких голів суперника, але Тікназ, Абрагам і Жоау Маріу оформили камбек.

АЕК з Афін у додатковий час дотиснув кіпрський Аріс 3:1 після бойової нічиєї 2:2 в першому матчі. Марін відкрив рахунок з пенальті, Квілітая зрівняв, але в овертаймі Кутеша та Йович принесли перемогу грекам.

КФ Егнатія вдома поступилася Олімпії 2:4 після нульової нічиєї у Любляні. Господарі залишилися в меншості на 81-й хвилині після двох попереджень Яхаї, а гості використали чисельну перевагу, забивши двічі у додатковий час.

Шотландський Гіберніан після перемоги 2:0 у першому матчі проти Партизана несподівано програв у основний час. Костіч на 96-й хвилині, перевів гру в екстратайми. Але від долі не втекти – Кедден послав «братушек» за русскім кораблем!

Ліга Європи

Вольфсберг – ПАОК 0:1 (0:0 – перший матч)

Гол: Камара, 115

Ноах – Лінкольн Ред Імпс 0:0 (1:1 – перший матч; 5:6 – пен.)

Брага – ЧФР Клуж 2:0 (2:1 – перший матч)

Голи: Салазар, 19 (пен.), 45+5

Легія – АЕК Ларнака 2:1 (1:4 – перший матч)

Голи: Нсаме, 11, Райович, 16 – Іванович, 52

Ліга конференцій

Левадія – Діфферданж (Люксембург) 1:3 (3:2 – перший матч)

Голи: Тамбеду, 92 – Бух, 89, 105+1, Хаджі, 119 (пен.)

Вилучення: Іборо, 107 (Левадія)

Шериф – Андерлехт 1:1 (0:3 – перший матч)

Голи: Одеде, 81 – Саліба, 72

Бейтар – Рига 3:1 (0:3 – перший матч)

Голи: Ацілі, 6, Музьє, 24, Сілва, 90+4 — Контрерас, 86

Броннбю – Вікінгур 4:0 (0:3 – перший матч)

Голи: Валлюс, 45+2, 53, Бондґар, 57, Келерт, 71

Вилучення: Бішофф, 18 (Броннбю)

Вадуц – АЗ Алкмаар 0:1 (0:3 – перший матч)

Голи: Перротт 88 (пен.)

Вилучення: Даал, 7 (АЗ)

Бешикташ – Сент-Патрікс (Ірландія) 3:2 (4:1 – перший матч)

Голи: Тікназ, 43, Абрагам, 49, Жоау Маріу, 79 – Карті, 3, Маклафлін, 34

АЕК – Аріс 3:1 (2:2 – перший матч)

Голи: Марін, 51 (пен.), Кутеша 104, Йович 109 — Квілітая 62 (пен.)

КФ Егнатія – Олімпія Любляна 2:4 (0:0 – перший матч)

Голи: Лушк’я, 6, 86 – Єленкович, 32, Марін, 79, Дурдов, 99, Бланко, 107

Вилучення: Яхая, 81 (Егнатія, дві ЖК за одну хвилину)

Гіберніан – Партизан 2:3 (2:0 – перший матч)

Голи: Бауї, 60, Кедден, 100 – Вукотіч, 17, Мілошевич, 44, Костіч, 90+6

Вилучення: Сімич, 63 (Партизан, друга ЖК)

Раніше Шахтар у серії пенальті поступився Панатінаїкосу та вилетів з Ліги Європи.