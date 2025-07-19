Олександрія перед стартом в Лізі конференцій оформила черговий трансфер
Віцечемпіон УПЛ продовжує оновлювати команду
близько 9 годин тому
Фото - ФК Олександрія
Олександрія напередодні свого дебюту в Лізі конференцій оголосила про підписання повноцінної угоди з бразильським атакувальним півзахисником Сан-Паулу Матеусом Амаралом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Віцечемпіон України активував опцію викупу, прописану в вредній угоді між клубами. Матеус захищатиме кольори Олександрії найближчі 3 роки.
За даними Transfermarkt, хавбек обійшовся містянам в 70 тисяч євро.
В сезоні 2024/25 Матеус провів в футболці Олександрії лише 2 матчі. Також на його рахунку 7 матчів в Другій лізі за Олександрію-2, на його рахунку 1 гол.