Сергій Стаднюк

Олександрія завершила літні збори в Австрії поразкою у контрольному матчі проти хорватського Славен Белупо. Це був другий спаринг за один день 17 липня для підопічних Кирила Нестеренка.

Хоча перший тайм пройшов за переваги української команди, реалізувати її вдалося лише ближче до перерви. Після розіграшу кутового м'яч у сітку суперників відправив Кирило Ковалець.

Втім, хорвати швидко відновили рівновагу – ще до перерви Божич також відзначився після стандарту. У другому таймі Славен Белупо виглядав свіжішим і зумів нав’язати боротьбу, поступово перехопивши ініціативу. На 85-й хвилині Каймаков покарав Олександрію за помилку в обороні, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Славен Белупо – один із найстаріших клубів Хорватії, який стабільно виступає у вищому дивізіоні. У минулому сезоні команда фінішувала п’ятою в національному чемпіонаті та стала фіналістом Кубка Хорватії.

Контрольний матч

Олександрія – Славен Белупо 1:2

Голи: Ковалець, 40 – Божич, 43, Каймаков, 85

Також 17 липня Олександрія поступилася чорногорському клубу (1:2).