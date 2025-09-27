Олександрія показала справжнє ставлення до Ковальця
Багаторічний капітан відсторонений від команди
близько 21 години тому
Кирило Ковалець / Фото - ФК Олександрія
Олександрія на клубних ресурсах опублікувала команду фотографію сезону 2025/26.
Фани віцечемпіона УПЛ стурбовано відреагували на відсутність капітана команди Кирила Ковальця на командній світлині.
Нагадаємо, в кулуарах ходили чутки про конфлікт між Ковальцем головним тренером Олександрії Кирилом Нестеренком.
32-річний Ковалець у цій кампанії зіграв 93 хвилини у двох поєдинках.
Контракт півзахисника з Олександрією діє до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 350 тисяч євро.
Поділитись