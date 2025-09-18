Павло Василенко

Спортивний директор Олександрії Євгеній Кочерга в інтерв'ю сайту «Український футбол» прокоментував поточну ситуацію між «містянами» і двома футболістами: португальським оборонцем Мігелом Кампушем і півзахисником Кирилом Ковальцем.

«Мігел максимально коректно поводить себе по відношенню до Олександрії. Ми в діалозі, але зараз не буду розкривати всіх карт. Кирило Ковалець – діючий футболіст Олександрії, має дворічний контракт, який він виконує. Все, що я можу відповісти на сьогодні».

29-річний Кампуш в поточному сезоні провів три матчі. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 1,8 мільйона євро.

32-річний Ковалець у цій кампанії зіграв 93 хвилини у двох поєдинках. Transfermarkt оцінює його в 350 тисяч євро.

Олександрія наразі займає 15-те місце в УПЛ з трьома очками в п'яти зустрічах.

22 вересня о 15:30 «містяни» на виїзді зіграють з київським Динамо.