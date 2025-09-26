Нагорняк після поразки від іншого новачка УПЛ заговорив про вибачення від Ріццолі та Монзуль
Тренер Епіцентра проїхався по арбітрах після не призначеного пенальті
близько 11 годин тому
Голвний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк розкритикував у ефірі УПЛ ТБ арбітрів матчу сьомого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (1:2). Рефері призначили пенальті на користь суперника, проте не зробили цього в інший бік.
Програли таку гру, яку не мали програвати. Я не знаю. Ці індивідуальні помилки – ми вже втомилися від них. Там розконцентрація, там розконцентрація – і програли. Не знаю, як це пояснити. Були моменти, але немає гарного пасу, закінчити десь атаку. У футбольному плані вони нас не переграли. Але у нас теж – підкати у штрафному майданчику. Я їм забороняю, а вони все одно роблять. Це життя, продовжуємо працювати.
Пенальті для суперника? Це я маю коментувати? Нехай Ріццолі коментує, Монзуль нехай коментує. Цей суддя раніше вже «забув» у нашому матчі на 88-й хвилині подивитися VAR. Ну, визнає Ріццолі помилку – нам легше стане? Ось я дивлюся – була рука у суперника у штрафному майданчику. Чому не поставили? Нехай визнають Ріццолі і Монзуль, а нам від цього легше? Люди працюють тижнями, а вони потім будуть вибачатися.
І що нам від цього? Хлопців шкода. Але і у нас такі помилки, що я іноді просто дивуюсь. Очевидно, гравці не до кінця зрозуміли, куди потрапили. Нам так важко буде.
Раніше Нагорняк повідомив, що бюджет Епіцентра зріс після підвищення до УПЛ.
Поділитись