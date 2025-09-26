Голвний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк розкритикував у ефірі УПЛ ТБ арбітрів матчу сьомого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (1:2). Рефері призначили пенальті на користь суперника, проте не зробили цього в інший бік.

Програли таку гру, яку не мали програвати. Я не знаю. Ці індивідуальні помилки – ми вже втомилися від них. Там розконцентрація, там розконцентрація – і програли. Не знаю, як це пояснити. Були моменти, але немає гарного пасу, закінчити десь атаку. У футбольному плані вони нас не переграли. Але у нас теж – підкати у штрафному майданчику. Я їм забороняю, а вони все одно роблять. Це життя, продовжуємо працювати.

Пенальті для суперника? Це я маю коментувати? Нехай Ріццолі коментує, Монзуль нехай коментує. Цей суддя раніше вже «забув» у нашому матчі на 88-й хвилині подивитися VAR. Ну, визнає Ріццолі помилку – нам легше стане? Ось я дивлюся – була рука у суперника у штрафному майданчику. Чому не поставили? Нехай визнають Ріццолі і Монзуль, а нам від цього легше? Люди працюють тижнями, а вони потім будуть вибачатися.

І що нам від цього? Хлопців шкода. Але і у нас такі помилки, що я іноді просто дивуюсь. Очевидно, гравці не до кінця зрозуміли, куди потрапили. Нам так важко буде.