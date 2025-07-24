Олександрія зазнала поразки від Партизана у першому матчі кваліфікації Ліги конференцій
Сербська команда забила по м’ячу у кожному тайму
близько 1 години тому
Фото: ФК Олександрія
У польському місті Катовіце відбувся перший матч у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Олександрією та Партизаном.
Срібний призер УПЛ активно розпочав матч, однак вже на 14-й хвилині пропустив після контратаки сербів – відзначився Богдан Костич.
На початку другого тайму Партизан подвоїв перевагу після голу Огнєна Угрешіча. Більше м’ячів команди не забивали.
Матч-відповідь відбудеться 31 липня о 22:00.
Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд
Перший матч
Олександрія – Партизан – 0:2
Голи: Костич, 14, Угрешіч, 56.
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