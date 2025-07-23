Михайло Цирук

У четвер, 24 липня, віцечемпіон України Олександрія розпочне свій шлях у єврокубковому сезоні 2025/26 поєдинком проти сербського Партизана. Завдання підопічних Кирила Нестеренка відверто непросте. Цього літа команда втратила чимало лідерів, і тепер у максимально короткі строки має навчитися жити без них.

До того ж колективу з Кіровоградщини доведеться мати справу з неприємним суперником, перемоги над яким вимагатиме вся країна, а поразку від нього сприйматиме гостріше, ніж від когось іншого. Пропонуємо до вашої уваги анонс першого матчу срібного призера УПЛ у новій кампанії.

Боятися немає кого

Попри те, що фаворитом пари вважається саме сербський клуб, передчасно списувати Олександрію точно не варто. Минулого сезону Партизан аж на 27 балів відстав від Црвени Звезди у турнірній таблиці чемпіонату. Звісно, конкурент видав дикий оверперформанс, втративши тільки 11 балів за сезон, однак навіть без порівняння зі Звездою 73 бали у 37 матчах, з урахуванням конкурентності чемпіонату Сербії - це небагато.

А якщо додати сюди провал у єврокубках, де Партизан не вийшов взагалі нікуди, то попередній сезон сміливо можна називати не просто провальним, а безнадійно провальним. Можливо, з огляду на все це саме Олександрія вважається невеличким фаворитом першого матчу, втім шанси на загальний успіх у протистоянні, на думку букмекерів, усе ще вищі в Партизана.

Свої останні контрольні матчі сербський клуб провів московськими друзями - Динамо та ЦСКА, і обидва, звісно ж програв, однак цим уже нікого не здивуєш. Можливо, якщо Олександрії дістанеться саме Партизан, фактор проросійськості цієї команди стане для віцечемпіона України додатковою мотивацією. Проте цей фактор, звісно ж, не буде ключовим.

Можна взяти багато злості, покласти на неї ще більше ненависті, приправити свіжою мотивацією та пафосними промовами до гри, однак у підсумку все одно доведеться переграти суперника в футбол, і без цього жодна злість та мотивація не допоможуть.

У першому раунді кваліфікації Ліги Європи Партизан не зміг пройти кіпрський АЕК Ларнака. Мінімально поступившись у першому матчі на виїзді (0:1), Партизан здобув мінімальну перемогу в основний час у матчі відповіді, у додатковий команди обмінялися голами, причому белградці врятувалися на 118 хвилині, однак у серії пенальті влучнішим усе ж виявився АЕК.

Крім того, суперник Олександрії уже встиг стартувати в новому розіграші національного чемпіонату. У першому турі белградський клуб мінімально обіграв Железнічар Панчево (1:0), у важких муках народивши переможний гол лише на 90+7 хвилині.

А що ж Олександрія? Як ми вже сказали на початку, в літнє міжсезоння команда відпустила чимало важливих гравців. Лівий захисник Мартинюк, основний голкіпер Єрмаков, форвард Філіпов, півзахисник Шепелєв, центрбек Шабанов, вінгер Джевані та, звісно ж, Супер-Іван Калюжний - втрати більш ніж відчутні. Не менша втрата сталася й на тренерському містку: головний творець олександрійського срібла Руслан Ротань тепер з житомирським Поліссям.

Літні збори Олександрія провела відверто так собі, не здобувши у пʼяти поєдинках жодної перемоги. Ба більше, чотири з пʼяти ігор команда Нестеренка програла, а ще в одній зіграла внічию 0:0. Втім, результати на зборах - точно не головне. Головне - знайти ту гру, яка дозволить, як мінімум, дати гідний бій цьому супернику, а як максимум - створити невеличку сенсацію та пройти далі.

У матеріалі використані фото Getty Images, ФК Олександрія