Олімпіакос без Яремчука примудрився втратити перемогу в Лізі чемпіонів. Відео
Роман спостерігав за грою на лаві
близько 1 години тому
Роман Яремчук. Фото: ФК Олімпіакос
Олімпіакос та ПСВ поділили очки в поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів. Матч у Піреях завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися голами в кожному з таймів. Одноклубники українця Романа Яремчука організували результативну атаку, яку завершив Мартінш.
Команда Хосе Луїса Менділібара до останніх хвилин вела в рахунку, проте чемпіон Нідерландів в доданий час зумів врятуватись від поразки. Гол Пепі зіпсував святковий настрій фанам Олімпіакоса.
Щодо самого Яремчука, то всю гру Роман просидів в запасі.
Ліга чемпіонів. 3 тур
Олімпіакос - ПСВ 1:1
Голи: Мартінш, 17 - Пепі, 90+3
Мак Алістер приніс Ліверпулю перемогу над Реалом в ЛЧ. Відео.