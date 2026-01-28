Фонсека погодив перехід Яремчука в Ліон
Ігрового часу побільшає?
близько 2 годин тому
Паулу Фонсека / Фото - Олімпік Ліон
Бельгійський журналіст Саша Тавольєрі поділився оновленою інформацією про зацікавленість Ліона в нападнику Олімпіакоса Роману Яремчуку.
Кандидатура форварда збірної України була схвалена наставником Олімпіка Паулу Фонсекою, який хоче перебудувати гру команди у два нападники.
Таким чином, Яремчук утворить дует форвардів з талановитим бразильцем Ендріком, якого Реал віддав в оренду семиразовому чемпіону Франції.
В поточному сезоні Яремчук провів в Олімпіакосі 18 матчів: 4 голи, 1 асист.